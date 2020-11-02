Mbaye Diagne, 'fabrika ayarları'na geri döndü

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, sezon başındaki görüntüsünü aratıyor. Ligde golü olmayan Diagne son haftalardaki kötü performansıyla eskisi gibi dökülmeye başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne, 'fabrika ayarları'na geri döndü
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02 Kasım 2020 09:10
Galatasaray'ın golcüsü Diagne yeniden hayal kırıklığı yaşatmaya başladı.

Geçtiğimiz sezonlardaki kötü performansı nedeniyle kiralık olarak verilen Senegalli oyuncu, sezon başında sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Sezon başında çok çalışan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Diagne, Neftçi Bakü maçında 2 gol atarken gelecek adına iyi sinyaller verdi. Ancak yıldız oyuncu ligde hiç gol atamazken yeniden büyük bir düşüş yaşamaya başladı.

Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de oynatılan Senegalli oyuncu rakip ağları havalandıramadı.

Falcao'nun sakatlığında verilen şansı iyi kullanamayan Diagne yeniden gözden düştü.



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