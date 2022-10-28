Mbaye Diagne eski takımına karşı sahada

Galatasaray'ın sezon başında sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.



2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı formayla 62 resmi maça çıkan Diagne'nin sözleşmesi 1 yıl kala sezon başında feshedildi.



Sezon başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Senegalli santrfor, 10 lig maçında 6 kez fileleri havalandırarak etkili bir performans sergiledi.



