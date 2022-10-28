Mbaye Diagne eski takımına karşı sahada

Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından Fatih Karagümrük'e imza atan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne eski takımına karşı sahada
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28 Ekim 2022 20:44
Galatasaray'ın sezon başında sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı formayla 62 resmi maça çıkan Diagne'nin sözleşmesi 1 yıl kala sezon başında feshedildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Senegalli santrfor, 10 lig maçında 6 kez fileleri havalandırarak etkili bir performans sergiledi.

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