Mbaye Diagne'den şaşırtan hareket!

Mbaye Diagne'nin Karagümrük'e attığı gol sonrası sevinmemesi Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'den şaşırtan hareket!
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23 Mayıs 2023 08:41
Fenerbahçe deplasmanında 3-1 yenilen Trabzonspor, Akyazı'da Karagümrük'e patladı.

Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısında 4-1 kaybettiği rakibinden aynı skorla rövanşı alırken İstanbul ekibinin golcüsü Mbaye Diagne'nin hareketi transfer iddialarını güçlendirdi.

Ligde bu sezonki 20. golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Mbaye Diagne, 14. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

31 yaşındaki Senegalli yıldızın attığı golün ardından ise sevinmemesi dikkat çekti.

3 maç sonra Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan Diagne'nin bu hareketi, hakkında çıkan "Trabzonspor'a transfer olabilir" iddialarını güçlendirdi.

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