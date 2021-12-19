Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Medipol Başakehir'i ağırladığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu belli oldu.



Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.



Şu an için operasyona gerek duyulmayan Diagne'nin tedavisine başlandığı ifade edildi.



Mbaye Diagne'nin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



MBAYE DIAGNE'DEN AÇIKLAMA



Sakatlığının ardından açıklama yapan Mbaye Diagne, "Maçta inanılmaz ağrılarım vardı. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım için endişelendim. Şimdi daha iyi olacağım. Elhamdülillah. Tedavim devam edecek. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.











