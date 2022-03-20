Mbaye Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da lisansı askıya alınan Mbaye Diagne, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mbaye Diagne'den Fatih Terim paylaşımı
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20 Mart 2022 19:32
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında oynadığımız Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.

Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu.



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