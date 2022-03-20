Mbaye Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında oynadığımız Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.
Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu.
Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.
Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu.