Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e mesaj

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesinde Fatih Terim'e mesaj verdi.

Abone Ol
Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 11:48
Milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kazanarak moral buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerinin 3'ü Mbaye Diagne'den geldi. Senegalli golcü, formda olduğunu gösterdi.

Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçında görev beklediği mesajını Fatih Terim'e iletti.

Galatasaray'ın Senegalli ismi, 9 lig maçında 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.