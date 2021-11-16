Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e mesaj

Milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kazanarak moral buldu.
Sarı-kırmızılı ekibin gollerinin 3'ü Mbaye Diagne'den geldi. Senegalli golcü, formda olduğunu gösterdi.
Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçında görev beklediği mesajını Fatih Terim'e iletti.
Galatasaray'ın Senegalli ismi, 9 lig maçında 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Sarı-kırmızılı ekibin gollerinin 3'ü Mbaye Diagne'den geldi. Senegalli golcü, formda olduğunu gösterdi.
Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçında görev beklediği mesajını Fatih Terim'e iletti.
Galatasaray'ın Senegalli ismi, 9 lig maçında 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.