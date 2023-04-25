Mbaye Diagne'den Abdülkerim paylaşımı

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.



Diagne, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili, "Küçük kardeşimi sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" paylaşımında bulundu.



Diagne ve Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının son anlarında kısa süreli gerginlik yaşamıştı.





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