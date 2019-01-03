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Mbaye Diagne çılgınlığı, tüm dünyayı sardı!

Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa ile 17 maçta 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne ile dünyanın çeşitli yerlerinden 11 takım ilgileniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mbaye Diagne çılgınlığı, tüm dünyayı sardı!
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03 Ocak 2019 16:51
Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, sadece Avrupa değil, tüm dünyanın transfer radarına girdi.

İtalyan tuttomercato sitesinin haberine göre Diagne ile ilgilenen kulüplerin sayısı 11'i buldu.

AVRUPA, ÇİN, ARABİSTAN, MEKSİKA...

İspanya'dan Sevilla ve Real Betis, İngiltere'den West Ham, Newcastle, Fulham ve Wolverhampton, Fransa'dan Lille ve Nice, Çin'den Guangzhou R&F, Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad ve Meksika'dan Tigres takımlarının Diagne'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

27 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 maça çıkarken 20 gol kaydetti.

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