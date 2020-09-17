Mbaye Diagne: "Çalışmanın karşılığını aldım"

Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçındaki golcüsü Mbaye Diagne'den mesaj var.

Haber; Sporx.com
Mbaye Diagne: 'Çalışmanın karşılığını aldım'
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17 Eylül 2020 22:31
Galatasaray'ın Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Senegalli golcü, "Çok mutluyum, uzun zaman sonra kendim için mutluyum. Sadece çalışmanın karşılığı er ya da geç gelir. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz ve inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge forması diyen Diagne, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 22 maçta 13 gol attı ve 2 de asist yaptı.



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