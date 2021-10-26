Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 78 dakika oynadığı derbide vasatı aşamadı.



14 kez pas yapan Diagne, %42 isabette kaldı ve çoğu pasında takım arkadaşlarını bulamadı. Rakip yarı sahada pas isabeti %33'e kadar düşen Senegalli, 4 hava topunun tamamını alsa da kazandığı topları takım arkadaşlarıyla buluşturmakta güçlük yaşadı.



9 kez ikili mücadeleye giren ve 5'ini kazanan Diagne, maçı şut atmadan tamamladı. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 2 kez faul yaparken 1 kez de faul aldı.



Bu sezon 8. kez Süper Lig'de forma giyen Diagne, 1 gol ve 2 asistlik katkı yaparak beklentilerin gerisinde kaldı.



YORUM | OSMAN ŞENHER (MİLLİYET)



Artık Diagne niye oynamıyor diye eleştirmeyeceğim. Ne kadar ağırlaşmış... Necip'e olsun, Vida'ya olsun baskı yapamadı, kaleye tek şut atamadı. Rakip bile eksiltemedi. Galatasaray taraftarı da Diagne'nin peşini bıraksın. Halil ile Mustafa var.









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