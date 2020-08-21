Mbaye Diagne 5 saat önce idmanda!

Galatasaray'a geri dönen Mbaye Diagne'nin çalışma hırsı dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Mbaye Diagne 5 saat önce idmanda!
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21 Ağustos 2020 08:31
Sarı-kırmızılı takıma geri dönen Mbaye Diagne konsantre şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Perşembe akşamı tek idmanla çalışmalara devam eden Galatasaray'da Senegalli forvet tam 5 saat önce tesislere giderek özel çalışma gerçekleştirdi.

Diagne instagram hesabından da "Bu yıl çok farklı olacak. King Kong geri döndü" diye yazdı.



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