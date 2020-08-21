Sarı-kırmızılı takıma geri dönen Mbaye Diagne konsantre şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Perşembe akşamı tek idmanla çalışmalara devam eden Galatasaray'da Senegalli forvet tam 5 saat önce tesislere giderek özel çalışma gerçekleştirdi.
Diagne instagram hesabından da "Bu yıl çok farklı olacak. King Kong geri döndü" diye yazdı.
Perşembe akşamı tek idmanla çalışmalara devam eden Galatasaray'da Senegalli forvet tam 5 saat önce tesislere giderek özel çalışma gerçekleştirdi.
Diagne instagram hesabından da "Bu yıl çok farklı olacak. King Kong geri döndü" diye yazdı.