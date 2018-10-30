Fransa Ligue 1'de oynanan Marsilya-Paris Saint-Germain maçında Kylian Mbappe yedek kaldı.
Oyuna ikinci yarının başında giren ve takımının ilk golünü atan Kylian Mbappe'nin yedek kalma sebebi belli oldu.
"TOPLANTIYA GEÇ KATILDI"
Konu açıklama yapan teknik direktör Tuchel, "Bu bir disiplin meselesi. Bunu yapmak zorundaydık. Maç öncesi toplantısına geç kaldı. Takım, her zaman oyunculardan daha önemlidir. Bu benim düşüncem" dedi.
"BU KARARI VERMEM GEREKİYORDU"
Thomas Tuchel sözlerini, "Mbappe sahada bu duruma en iyi şekilde isyan etti. Ondan bunu bekliyorduk. Bu maçları onsuz oynamayı istemiyorum ama bu kararı vermem gerekiyordu" ifadeleriyle tamamladı.
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Oyuna ikinci yarının başında giren ve takımının ilk golünü atan Kylian Mbappe'nin yedek kalma sebebi belli oldu.
"TOPLANTIYA GEÇ KATILDI"
Konu açıklama yapan teknik direktör Tuchel, "Bu bir disiplin meselesi. Bunu yapmak zorundaydık. Maç öncesi toplantısına geç kaldı. Takım, her zaman oyunculardan daha önemlidir. Bu benim düşüncem" dedi.
"BU KARARI VERMEM GEREKİYORDU"
Thomas Tuchel sözlerini, "Mbappe sahada bu duruma en iyi şekilde isyan etti. Ondan bunu bekliyorduk. Bu maçları onsuz oynamayı istemiyorum ama bu kararı vermem gerekiyordu" ifadeleriyle tamamladı.
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