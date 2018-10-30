Fransa Ligue 1'de oynananmaçındayedek kaldı.Oyuna ikinci yarının başında giren ve takımının ilk golünü atan Kylian Mbappe'nin yedek kalma sebebi belli oldu.Konu açıklama yapan teknik direktör Tuchel, "Bu bir disiplin meselesi. Bunu yapmak zorundaydık. Maç öncesi toplantısına geç kaldı. Takım, her zaman oyunculardan daha önemlidir. Bu benim düşüncem" dedi.Thomas Tuchel sözlerini, "Mbappe sahada bu duruma en iyi şekilde isyan etti. Ondan bunu bekliyorduk. Bu maçları onsuz oynamayı istemiyorum ama bu kararı vermem gerekiyordu" ifadeleriyle tamamladı.