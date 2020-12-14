Mbappe'den sözleşme sorusuna cevap

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe 2022'de bitecek kontratı üzerine konuştu



"Sözleşme uzatacak mısın?" sorusuna yanıt veren Mbappe kaçamak yanıt verdi.



Kylian Mbappe açıklamasında, "Tüm önemli kararları ailemle alıyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ailem gelişmeme yardım ediyor, ailem sayesinde bugünlere geldim, ailem olmasa olmazdı. Bazen zor anlar yaşarsın, böyle durumlarda senin için kimlerin önemli olduğunu görebilirsin, ailem beni sürekli destekliyor. Doğru yoldayım, böyle bir ailem olduğu için şanslıyım" sözlerini kullandı



