Mbappe'den sözleşme açıklaması

Kylian Mbappe, PSG ile 2022'de bitecek sözleşmesi ile ilgili ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe'den sözleşme açıklaması
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23 Ocak 2021 03:01
PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, Montpellier ağlarına 2 gol bıraktığı maçın ardından çok konuşulan yeni sözleşme imzalama ihtimaliyle ilgili konuştu.

22 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada hala düşünme aşamasında olduğunu belirterek, "Kulübüm ile yeni sözleşme konusunda görüşüyoruz ve düşünmeye devam ediyorum. Paris'te kendimi iyi hissediyorum. Eğer yeni bir sözleşme imzalarsam uzun bir süre daha burada kalacağım. Yakında kararımı vereceğim" sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana adı Real Madrid ile anılan Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Kylian Mbappe bu sezon attığı 14 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.



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