Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumartesi akşamı Guinamp karşısında alınan 9-0'lık galibiyette hat-trick yaparak (37' 45' 80') yıldızını yeniden parlatan golcü futbolcu, maç sonrası gazetecilerin ilgi odağı oldu.
Marca'nın haberine göre, bir gazetecinin, "Real Madrid'e transfer olmayı düşünüyormusun?" sorusuna Mbappe, "Real Madrid? Şu anda Paris'te kendimi yi hissediyorum ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz." diyerek açık kapı bıraktı.
Konuşmasının devamında şu anda başka bir şey düşünmenin zamanı olmadığını belirten yıldız golcü, "2021 yılına kadar burada sözleşmem ve ve başka bir şeyi düşünmenin zamanı değil" diyerek konuyu kapattı.
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Cumartesi akşamı Guinamp karşısında alınan 9-0'lık galibiyette hat-trick yaparak (37' 45' 80') yıldızını yeniden parlatan golcü futbolcu, maç sonrası gazetecilerin ilgi odağı oldu.
Marca'nın haberine göre, bir gazetecinin, "Real Madrid'e transfer olmayı düşünüyormusun?" sorusuna Mbappe, "Real Madrid? Şu anda Paris'te kendimi yi hissediyorum ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz." diyerek açık kapı bıraktı.
Konuşmasının devamında şu anda başka bir şey düşünmenin zamanı olmadığını belirten yıldız golcü, "2021 yılına kadar burada sözleşmem ve ve başka bir şeyi düşünmenin zamanı değil" diyerek konuyu kapattı.
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