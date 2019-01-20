  •  
    Ve Jose ilk kez açıkladı! "Üç teklif birden geldi..."
  •  
    Bonservis:7.5M€+pay G.Saray transferi bitirdi
  •  
    G.Saray'ın golcüsü için canlı yayında tarih verdi
  •  
    Ve Şenol Güneş çıldırdı! Transfer? Şaşırdınız mı?
  •  
    Moses, Kadıköy yolcusu İşte anlaşmanın şartları

Mbappe'den Real Madrid transferine yeşil ışık

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mbappe'den Real Madrid transferine yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2019 16:47
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumartesi akşamı Guinamp karşısında alınan 9-0'lık galibiyette hat-trick yaparak (37' 45' 80') yıldızını yeniden parlatan golcü futbolcu, maç sonrası gazetecilerin ilgi odağı oldu.

Marca'nın haberine göre, bir gazetecinin, "Real Madrid'e transfer olmayı düşünüyormusun?" sorusuna Mbappe, "Real Madrid? Şu anda Paris'te kendimi yi hissediyorum ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz." diyerek açık kapı bıraktı.

Konuşmasının devamında şu anda başka bir şey düşünmenin zamanı olmadığını belirten yıldız golcü, "2021 yılına kadar burada sözleşmem ve ve başka bir şeyi düşünmenin zamanı değil" diyerek konuyu kapattı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için