Mbappe'yi yetiştiren kulübün planları suya düştü

Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olamaması, yıldız oyuncuyu yetiştiren amatör kulüp AS Bondy kulübünü hayal kırıklığına uğrattı.



Real Madrid tarafından 180 milyon euroluk bonservis bedeli teklifi PSG tarafından kabul edilmeyen transfer gerçekleşseydi Mbappe'yi yetiştiren Bondy kulübü bir servet kazanacaktı. 180 milyon euroya yaklaşık 2 milyon euro yetiştirme ücreti alacak olan Bondy kulübünün planları transfer gerçekleşmeyince suya düşmüş oldu.



Kylian Mbappe 2013 yılında 15 yaşındayken AS Bondy kulübünden Monaco'nun altyapısına transfer olmuştu.



