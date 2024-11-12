Mbappe'ye destek: "Hafıza problemleri var"

PAOK forması giyen Tiemoue Bakayoko, Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Kylian Mbappe'ye destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbappe'ye destek: 'Hafıza problemleri var'
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12 Kasım 2024 16:08
PAOK forması giyen Tiemoue Bakayoko, Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Kylian Mbappe için konuştu.

Fransız fubolcu, vatandaşı Mbappe'nin eleştirilmesini mantıksız bulduğunu söyledi.

Tiemoue Bakayoko yaptığı açıklamada, "İnsanların hafıza problemi var. Mbappe'nin başardıklarını hatırlamak için bir kanepeye oturup geriye doğru sarmalılar. Yanlış düşündüklerini anlayacaklar." dedi.

Açıklamalarına devam eden Bakayoko, "Onu eleştirmek doğru değil. Mbappe Fransa, PSG ve Monaco için çok şey başardı." ifadelerini kullandı.

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