Mbappe ve Haaland'ı birlikte almanın maliyeti: 852 milyon euro!

Futbolun altın çocukları Mbappe ve Haaland, gün geçtikçe değerlerine değer katıyor...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbappe ve Haaland'ı birlikte almanın maliyeti: 852 milyon euro!
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22 Şubat 2021 17:38
Kylian Mbappé Lottin
Kylian Mbappé Lottin
PSG
Futbol dünyasının yeni süperstarları Kylian Mbappe ve Erling Haaland her geçen gün büyürken, transfer söylentileri de gün geçtikçe yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

İki yeni yıldızın peşinde olduğu belirtilen ilk dev Real Madrid'in önüne ise yüklü bir fatura çıktı.

Daha önce yapılan pazarlıklar göz önüne alındığında Mbappe senelik 36 milyon euro, Haaland ise yıllık 9 milyon euro net garanti ücret talep ediyor. Bu da vergilerle birlikte iki oyuncu için senelik 92 milyon euro ediyor.

İki oyuncunun 150'şer milyon eurodan 300 milyon euro da bonservis bedeli istendiği göz önüne alınınca, 6 yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 852 milyon euro'luk bir operasyon yapılması gerektiği kaydediliyor.

AS Gazetesi'ne göre maliyet

6 yıllık sözleşme
432 milyon euro: Mbappe'nin maaşı
120 milyon euro: Haaland'ın maaşı

150 milyon euro: Mbappe'nin bonservisi
150 milyon euro: Haaland'ın bonservisi



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