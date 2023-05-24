Mbappe uzatma maddesini kullanmayacak!

Geçtiğimiz yıl PSG ile biten sözleşmesini astronomik maaşı teklifi sayesinde yenileyen Mbappe'nin sözleşme uzatma hakkını kullanmayacağı belirtildi.



Fransız basını, Kylian Mbappe'nin mevcut sözleşmesinde bulunan 2025 yılına kadar sözleşme uzatma maddesini kullanmayarak takımdan ayrılacağını yazdı. Haberde Mbappe'nin 2024'te bitecek kontratını 31 Temmuz'a kadar 1 yıl daha uzatma hakkı olmasına rağmen bu düşünceden uzak olduğu ifade edildi.



2021 yılında Real Madrid'le anlaşmasına rağmen araya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da girmesiyle takımda kalan Mbappe, yıllık bonus ve özel maddeler hariç 72 milyon euroluk garanti maaşıyla dudak uçuklatan bir kontrata PSG ile devam demişti.



24 yaşındaki süper yıldız bu sezon üç kulvarda PSG ile çıktığı 41 maçta 40 gol 9 asistle dudak uçuklatmaya devam ediyor.



