Fransa Ligue 1,11. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Montpellier'i 3-0 mağlup etti.



Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kang-ın Lee, 58. dakikada Zaire Emery ve 66. dakikada Vitinha kaydetti.



Paris Saint-Germain aldığı bu galibiyetle beraber puanını 24'e yükseltirkeni Montpellier ise 11 puanda kaldı.



Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Reims'e konuk olurken, Montpellier ise sahasında Nice'yi ağırlayacak.



