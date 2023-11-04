Mbappe sessiz kaldı PSG yine de kazandı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Paris Saint-Germain evinde konuk ettiği Montpellier'i 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Mbappe sessiz kaldı PSG yine de kazandı
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04 Kasım 2023 00:58
Fransa Ligue 1,11. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Montpellier'i 3-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kang-ın Lee, 58. dakikada Zaire Emery ve 66. dakikada Vitinha kaydetti.

Paris Saint-Germain aldığı bu galibiyetle beraber puanını 24'e yükseltirkeni Montpellier ise 11 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Reims'e konuk olurken, Montpellier ise sahasında Nice'yi ağırlayacak.

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