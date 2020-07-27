Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yok

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA
Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yok
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27 Temmuz 2020 19:31
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) Kylian Mbappe, 12 Ağustos'ta takımının Atalanta'ya karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sağ ayak bileğindeki burkulma yaşayan Mbappe'nin, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe, 12 Ağustos'ta Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, takımının Atalanta ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.



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