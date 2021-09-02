Mbappe sakatlandı, kadrodan çıkarıldı

Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Mbappe sakatlandı, kadrodan çıkarıldı
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02 Eylül 2021 23:48
Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.

Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.

Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.


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