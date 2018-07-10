Mbappe resmen açıkladı! Real Madrid...
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi.
Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, maçın ardından transfer açıklamasında bulundu.
"REAL MADRID'E TRANSFERİM İMKANSIZ"
Real Madrid'e transferinin imkansız olduğunu vurgulayan Mbappe, "PSG ile sözleşmem var. Şu an Real Madrid'e transfer olmam imkansız" ifadelerini kullandı.
"BU YAŞTA KAZANMAK..."
Finalin ardından duygularını da paylaşan genç yıldız, "Bu yaşta Dünya Kupası'nı kazanmak inanılmaz. Ancak benim için bu, sadece yolun başlangıcı. Aynı şekilde devam etmem gerekiyor" dedi.
Kylian Mbappe, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda En İyi Genç Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
"REAL MADRID'E TRANSFERİM İMKANSIZ"
Real Madrid'e transferinin imkansız olduğunu vurgulayan Mbappe, "PSG ile sözleşmem var. Şu an Real Madrid'e transfer olmam imkansız" ifadelerini kullandı.
"BU YAŞTA KAZANMAK..."
Finalin ardından duygularını da paylaşan genç yıldız, "Bu yaşta Dünya Kupası'nı kazanmak inanılmaz. Ancak benim için bu, sadece yolun başlangıcı. Aynı şekilde devam etmem gerekiyor" dedi.
Kylian Mbappe, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda En İyi Genç Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Son Dakika Haberleri
Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0