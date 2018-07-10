Mbappe resmen açıkladı! Real Madrid...

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın genç yıldızı, maçın ardından transfer açıklamasında bulundu.Real Madrid'e transferinin imkansız olduğunu vurgulayan Mbappe, "PSG ile sözleşmem var. Şu an Real Madrid'e transfer olmam imkansız" ifadelerini kullandı.Finalin ardından duygularını da paylaşan genç yıldız, "Bu yaşta Dünya Kupası'nı kazanmak inanılmaz. Ancak benim için bu, sadece yolun başlangıcı. Aynı şekilde devam etmem gerekiyor" dedi.Kylian Mbappe, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda En İyi Genç Oyuncu ödülünün sahibi oldu.