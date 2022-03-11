Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız oyuncu ve ailesinin, Madrid ekibine katılma konusunda hiçbir kaygısının kalmadığı ifade edildi.



Marca'nın haberine göre; Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG'yi evinde 3-1 yendiği maç sonrası Kylian Mbappe'nin fikirleri tamamen netleşti. İspanya'da oynanan maçta rakip takımda oynamasına rağmen Real Madrid taraftarlarının kendisine gösterdiği ilginin, yıldız oyuncuya "evinde" gibi hissettirdiği belirtildi.



ÖNEMLİ OLAN MUTLULUK



Real Madrid'e transfer olacağı için herhangi bir çekincesi olmayan Mbappe'nin, Madrid geçirdiği iki günün ardından doğru kararı verdiğine tamamen emin olduğu ifade edildi. Genç yıldızın, Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmenin kendisini gezegenin en zengin oyuncusu yapmayacağını bilse dahi bunu problem etmeyeceği, ailesinin de onayını alan Fransız oyuncunun Real Madrid'de mutlu olacağından emin olduğu belirtiliyor.



Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Kylian Mbappe, 25 gol, 14 asistlik performans sergiledi.





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