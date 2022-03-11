Mbappe, Real Madrid kararını verdi

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sezon sonunda Real Madrid'e katılmaya tamamen ikna olmuş durumda.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mbappe, Real Madrid kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2022 15:05
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız oyuncu ve ailesinin, Madrid ekibine katılma konusunda hiçbir kaygısının kalmadığı ifade edildi.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG'yi evinde 3-1 yendiği maç sonrası Kylian Mbappe'nin fikirleri tamamen netleşti. İspanya'da oynanan maçta rakip takımda oynamasına rağmen Real Madrid taraftarlarının kendisine gösterdiği ilginin, yıldız oyuncuya "evinde" gibi hissettirdiği belirtildi.

ÖNEMLİ OLAN MUTLULUK

Real Madrid'e transfer olacağı için herhangi bir çekincesi olmayan Mbappe'nin, Madrid geçirdiği iki günün ardından doğru kararı verdiğine tamamen emin olduğu ifade edildi. Genç yıldızın, Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmenin kendisini gezegenin en zengin oyuncusu yapmayacağını bilse dahi bunu problem etmeyeceği, ailesinin de onayını alan Fransız oyuncunun Real Madrid'de mutlu olacağından emin olduğu belirtiliyor.

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Kylian Mbappe, 25 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.