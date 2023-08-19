Mbappe, Real Madrid ile anlaştı mı? İşte gerçekler!

Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile yaptığı gizli bir anlaşmanın olmadığı ve PSG'nin Fransız yıldız ile sözleşme uzatma umudunu sürdürdüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbappe, Real Madrid ile anlaştı mı? İşte gerçekler!
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19 Ağustos 2023 17:39
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 17:40
Kylian Mbappe, Real Madrid'e gitmek yerine PSG ile sözleşmesini uzatabilir.

Le Parisien'e göre, Kylian Mbappe, iddia edildiği Real Madrid ile herhangi bir gizli anlaşma yapmadı.

MBAPPE SICAK BAKABİLİR

PSG liderlerinin, Mbappe'ye verilen sözleri yerine getirdiği ve Fransız oyuncunun takımda kalmaya artık daha sıcak baktığı aktarıldı.

PSG UMUTLU

PSG'nin de Fransız yıldız ile sözleşme uzatma umudunu sürdürdüğü belirtildi.

Paris ekibiyle toplamda 260 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 212 gol ve 98 asist yaptı. 

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