Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması durumunda yerine Salzburg'lu genç yıldız adayı Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.



PSG yönetimi, Fransız forvetle anlaşma konusunda umutlu olsa da, Mbappe'ye şu ana kadar Real Madrid, Barcelona ve Premier Lig ekiplerinin ilgisi nedeniyle, Ligue 1'de devam etmeye isteksiz olduğu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu nedenle, Paris ekibinin, Neymar ve Leo Messi ile birlikte yeni bir hücum üçlüsü oluşturmak için potansiyelli yedek aramaya başladığı aktarıldı.



Sky Almanya'ya göre, PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun listesindeki forvetlerden biri de 19 yaşındaki Salzburg'lu Karim-David Adeyemi. Münih doğumlu hücumcu, oyun stili, hızı, top sürme yeteneği, defans oyuncularının üzerine ve kaleye topla gidişlerinde Mbappe'ye benzetiliyor.



Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin durumunun netleşmesinin ardından Karim Adeyemi için girişimlere başlanabileceği iddia edildi. Öte yandan PSG'nin adı, Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile de anılıyor.



Karim Adeyemi bu sezon Salzburg forması ile çıktığı 18 maçta 14 gol ve iki asistlik katkı sağladı.





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