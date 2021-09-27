Mbappe'nin Neymar isyanı TV'ye yansıdı

PSG'nin Montpellier'i mağlup ettiği Cumartesi gecesi oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin TV ekranlarına yansıyan görüntüsü Fransa'da büyük olay yarattı.Kylian Mbappe'nin maçın 88. dakikasında oyundan alındıktan 1 dakika sonra Draxler'e asist yapan Neymar'a söylendiği görüldü. Yayına yansıyan anlarda Mbappe'nin yanındaki takım arkadaşı Gueye'ye Neymar için "Bu pasları bana vermiyor" dediği ekranlara yansıdı.Maçı golsüz tamamlayan Kylian Mbappe, Neymar ile sorunsuz bir iletişimleri olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını her fırsatta dile getirmişti.