Mbappe'nin hayatını anlatan çizgiroman 1 haftada 150 bin sattı

PSGli yıldız Kylian Mbappe'nin otobiyografisinin anlatıldığı çizgiroman kitabı piyasaya sürüldüğü gibi yüksek satış rakamlarına ulaştı.11 Kasım 2021 Perşembe günü satışa çıkan ve 7'den 77'ye herkese hitap eden çizgiroman kitabının ilk belirlemelere göre 1 haftada 150.000'lik satış rakamına ulaştığı kaydedildi.Kitabının tanıtımında konuşan Kylian, "Sadece yetişkinlere hitap eden bir kitap olmasını istemedim. Amacım insanların hayal kurmasını sağlamak ve bu konuda en başarılı olanlar da çocuklardır. Okumanın yanında görsellik de isterler ve gördüklerini bir şeylerle özdeşleştirirler. Tanınmadan önceki dönemle ilgili güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.