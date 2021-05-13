Mbappe: 'Lille kazanmış değil, biz kaybetmiş olacağız'

Fransa Kupası yarı finalinde Montpellier'i penaltılarla geçen PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, ligdeki şampiyonluk yarışını maç sonu açıklamasında değerlendirdi.



Kupada finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söylerken ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili ilginç sözler kullandı. Mbappe maç sonu açıklamasında, "Ligue 1'i kazanamazsak kazanan Lille olmayacak, biz kaybetmiş olacağız" sözlerini sarf etti.



Maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan ve kendisiyle ilgili de itiraflarda bulunan Mbappe, "Benim için önemli olan takımıma yardım etmek ve şampiyonluklar kazanmak. Hep kazanmak istemişimdir. Önceden daha bencil bir futbolcuydum. Bu yıl sahada daha yardımsever olmayı öğrendim." diye konuştu.



Frnasa Ligue 1'de bitime 2 hafta kala PSG, başta Burak Yılmaz olmak üzere Türk futbolcularımızın sürüklediği Lille'in 3 puan gerisinde bulunuyor.



