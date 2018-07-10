Mbappe: "Kazanırsak kimse çok Afrikalı var demeyecek"

Fransa Milli Takımı'nın Kamerun asıllı yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Hırvatistan Mili Takımı'nın eski teknik direktörü Igor Shtimats'ın Fransa Milli Takımı'nın Afrika asıllı futbolculardan oluştuğu şeklindeki açıklamaları hakkında konutşu.



Mbappe, Shtitmas'ın bu sözleri üzerine, "Biz Dünya Kupası'nı kazandığımızda kimse Fransa Milli Takımı'nda çok Afrikalı oyuncu var demeyecek. Fransa'nın kazandığı hiçbir turnuva sonrasında insanların 'Kazandılar ama çok fazla siyahi oyuncuları vardı' dediklerini duymadım. Kaybedince bu konuşulur ama kazanınca bu ayrı bir durum." şeklinde yorumlarda bulundu.



Kylian Mbappe, bu Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı için oynadığı 6 maçta 3 gol kaydetti ve turnuvada Fransa'nın en önemli silahlarından biri olmayı başardı.



