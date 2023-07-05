Mbappe için ayrılık açıklaması!

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımın yıldız ismi Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Khelaifi, Fransız oyuncuyu bedava bırakmaya niyetleri olmadığını söyledi.



Khelaifi, açıklamasında, "Benim pozisyonum çok net. Kylian kalmak istiyorsa -kalmasını istediğimizi her fırsatta söylemek istemiyorum- yeni sözleşme imzalamak zorunda. Dünyanın en iyi oyuncusunu bedava kaybetmek istemiyoruz. Bunu yapamayız" sözlerini kullandı.



"Mbappe asla bedava ayrılmayacağını söyledi" diyen Fransız ekibinin başkanı, "Bugün fikrini değiştirdiyse, bu benim suçum değil. Dünyanın en iyi oyuncusunu bonservissiz kaybetmek istemiyoruz. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum" sözlerini kullandı.



Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 24 yaşındaki futbolcunun kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Mbappe, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu opsiyonu kullanmak istemediğini açıklamıştı.



