Mbappe, engelliler için 433 bin Euro'yu bağışladı!

PSG ve Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, En İyi Genç Oyuncu ödülünü aldığı 2018 Dünya Kupası'ndaki performansı ile bütün dünyanın beğenisini topladı ama bu performansı neticesinde kazanılan Dünya Kupası'ndan kazandığı parayı kendisine değil, bir hayır kuruluna bağışlayacağını belirtti.



Dünya Kupası'nda 4 gol atan Mbappe, bu kupa boyunca kazandığı parayı Premiers de Cordee adında hasta ve engelli bireylere bedava spor eğitimi veren bir hayır kurumuna bağışladı. Parayı bağışlayacağı Premiers de Cordee kuruluşu, aynı zamanda engelli insanlar üzerine okullar ve işyerlerinde farkındalık kampanyaları yürütüyor.



Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına danışarak parasını bu kuruma bağışlamaya karar vermişti.



"ÇOCUKLARA YARDIM ETMEKTEN ZEVK ALAN BİRİ"



Mbappe'nin Dünya Kupası'nda kazandığı parayı bağışlayacağı Premiers de Cordee kurumunun yöneticilerinden biri Sebastian Ruffin, genç oyuncu hakkında, "Kylian müthiş bir insan. O ne zaman vakti olsa bize gelip yardım eder. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor, o onlarla nasıl konuşacağını çok iyi biliyor. Bazen onun çocuklarla vakit geçirmekten, çocuklardan fazla zevk aldığını görüyorum." ifadelerinde bulundu.



MAÇ BAŞI ALDIĞI ÜCRETİ VE ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ BAĞIŞLAYACAK



Mbappe'nin 2017 yılından beri desteklediği bu hayır kuruluşuna, Dünya Kupası'nda maç başı kazandığı 19,000 Euro ve şampiyonluk primi olarak aldığı 300,000 Euro'nun hepsini bağışlayacak. Mbappe'nin bağışı toplamda 433 bin Euro olacak.







