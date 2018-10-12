Mbappe, Dünya Kupası primini bağışlama sebebini açıkladı!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, federasyondan aldığı 433 bin euroyu bir hayır kurumuna bağlaması hakkında konuştu.Time dergisine açıklamalarda bulunan Mbappe, "Bana ödeme yapılmasına gerek yoktu. Ülkemin renklerini savunmak için oradaydım. Ayrıca zaten çok para kazanıyorum. Bizim gibi insanlar için bağış yapmak zor değil" dedi.Mbappe sözlerini "Bağış yaptığım miktar, benim hayatımı değiştirmez ancak onların hayatı değişiyor. Bu, benim için bir zevk" ifadeleriyle tamamladı.Dünya Kupası'nın altın çocuğu Kylian Mbappe, kupa nedeniyle federasyondan aldığı toplam 433 bin Euro'yu hasta ve engelli bireylere bedava spor eğitimi veren bir hayır kurumuna bağışlamıştı.