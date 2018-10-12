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Mbappe, Dünya Kupası primini bağışlama sebebini açıkladı!

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda prim olarak kazandığı 433 bin euroyu bir hayır kurumuna bağışlama sebebi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mbappe, Dünya Kupası primini bağışlama sebebini açıkladı!
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12 Ekim 2018 01:43
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Kylian Mbappe, federasyondan aldığı 433 bin euroyu bir hayır kurumuna bağlaması hakkında konuştu.

"ZATEN ÇOK PARA KAZANIYORUM"

Time dergisine açıklamalarda bulunan Mbappe, "Bana ödeme yapılmasına gerek yoktu. Ülkemin renklerini savunmak için oradaydım. Ayrıca zaten çok para kazanıyorum. Bizim gibi insanlar için bağış yapmak zor değil" dedi.

"ONLARIN HAYATI DEĞİŞİYOR"

Mbappe sözlerini "Bağış yaptığım miktar, benim hayatımı değiştirmez ancak onların hayatı değişiyor. Bu, benim için bir zevk" ifadeleriyle tamamladı.

Dünya Kupası'nın altın çocuğu Kylian Mbappe, kupa nedeniyle federasyondan aldığı toplam 433 bin Euro'yu hasta ve engelli bireylere bedava spor eğitimi veren bir hayır kurumuna bağışlamıştı.



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