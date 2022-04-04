Paris Saint Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappe, Lorient'i 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilmesi ile ilgili "Buna ben karar veremem" diyen yıldız oyuncu, "Ben hep dünyanın en iyi oyuncusu olmak istedim. Belki öyleyim veya değilim. Ben sadece sahada neler yapabileceğimi göstermeye çalışıyorum" açıklamasını yptı.



Sezon sonunda PSG ile sözleşmesinin biteceği ve Real Madrid'e gidip gitmeyeceğine ilişkin 'PSG'de kalman mümkün mü?' sorusuna ise Mbappe, "Elbette, neden olmasın. Henüz karar vermedim. Bir karar verseydim, bunu çekinmeden açıklarım" yanıtını verdi.



23 yaşındaki Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu. Özellikle İspanyol gazeteleri Mbappe'nin Real Madrid'le anlaştığını ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağını yazsa da Fransız yıldızın son açıklaması henüz hiç bir şeyin bitmediğini kanıtlar nitelikte gözler önüne serildi.





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