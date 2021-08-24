Mbappe'den PSG'ye bir ret daha! Transfer ihtimali!

PSG, Kylian Mbappe'ye yeni sözleşme teklifi yaptı ama olumsuz yanıt aldı. Real Madrid ile görüşmeler başlayabilir ama Mbappe'ye somut ilgi şimdilik bir İngiliz kulübünden var. Ayrılık ihtimaline karşılık, Richarlison'la temaslar başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe'den PSG'ye bir ret daha! Transfer ihtimali!
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23 Ağustos 2021 23:27
Paris Saint Germain'den ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe'nin transferiyle ilgili hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Fransız basınından RMC, Mbappe'nin ayrılığına ilişkin iddiaları bir adım öteye taşıyarak detayları okuyucularıyla paylaşmayı sürdürdü.

Son gelişmelere göre, PSG'nin Mbappe'ye sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek için teklif yaptı. Ancak Mbappe, sportif direktör Leonardao'ya bu teklifi kabul etmediğini bildirdi.

Avrupa'da 1 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesinde Real Madrid'in Mbappe - PSG cephesinden çıkacak anlaşmazlığa göre hareket edeceği belirtildi. Uzun süredir Mbappe'yi transfer etmek istediği bilinen Real Madrid'in Fransız yıldızı kadrosuna katabilmek için henüz resmi teklifini iletmediği vurgulandı.

Fransız basınından RMC'de yer alan haberde; Mbappe'ye en yakın ilginin bir İngiliz kulübünden olduğu öne sürüldü.

B PLANI: RICHARLISON:

Öte yandan PSG'nin Mbappe'nin ayrılığına karşılık B planı olarak Evertonlu Richarlison'un menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Neymar'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Richarlison'un, Mbappe'nin ayrılması halinde; PSG'ye hatrı sayılır bir bonservisle katılacağı iddia edildi.


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