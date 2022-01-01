Mbappe'den itiraf: "İyi değildi"

Fransız yıldız Kylian Mbappe, EURO2024'ün kendisi için iyi geçmediğini ve turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyledi.

Mbappe'den itiraf: 'İyi değildi'
Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO2024'te İspanya'ya yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO2024 benim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in turnuva öncesi transferini açıkladığı Kylian Mbappe için gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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