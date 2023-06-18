Mbappe'den geleceği için açıklama!

PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe geleceğine dair konuştu ve yeni sezonda da takımda kalacağını yineledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe'den geleceği için açıklama!
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18 Haziran 2023 13:40
Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, geleceğine dair açıklamada bulundu.

Fransız yıldız, daha önce yaptığı "Takımda kalacağım" sözlerini bir kez daha yineledi. Mbappee, bu kez, "Gelecek sezon PSG'de kalacağım ve geleceğime 2024'te karar vereceğim. Bir yıl içinde pek çok şey olabilir, özellikle de PSG gibi bir kulüpte." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Mbappe ve PSG arasında yapılan sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor ancak yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada bu opsiyonun kullanılmayacağını açıklamıştı.

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