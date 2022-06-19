Mbappe'den federasyona yalanlama!

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in Kylian Mbappe iddiasına Fransız yıldızdan cevap gecikmedi.



"MBAPPE OYNAMAK İSTEMEDİ"



Le Graet, Kylian Mbappe'nin EURO 2020'de kaçırdığı penaltı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mbappe, EURO 2020'de kaçırdığı penaltıdan sonra milli takımda oynamak istemedi" açıklamasını yaptı.



"KONU PENALTI DEĞİL, IRKÇILIKTI"



Kylian Mbappe'den bu iddialara cevap gecikmedi. Fransız yıldız yaptığı açıklamada, "Hayır konu penaltı değildi. Konu ırkçılıktı. Bunu ona söyledim. Ancak, o ırkçılık olmadığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.



Paris Saint-Germain'in yıldızı, geçtiğimiz yaz 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında İsviçre'ye karşı penaltıdan faydalanamamış ve Fransa Milli Takımı turnuvaya veda etmişti.





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