Mbappe'den Devler Ligi'ni sallayan performans!

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki istatistikleri ile dikkat çekiyor. 25 yaşındaki yıldız, Devler Ligi'nde 68 maçta 44 gol attı ve 26 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mbappe'den Devler Ligi'ni sallayan performans!
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15 Şubat 2024 18:20
Paris Saint-Germain'in, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekiyor.

Devler Ligi arenasında şu ana kadar 68 maçta sahaya çıkan Fransız yıldız, 44 kez gol sevinci yaşadı. PSG'nin yıldız futbolcusu, bu karşılaşmalarda ayrıca 26 kez asist yaptı.

Henüz 25 yaşında bu rakamlara ulaşan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular arasında 14. sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde 140 kez ağları havalandırdı.

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