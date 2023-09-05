Mbappe'den 100 milyon euro'luk feragat

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'den alacağı olan bonusların bır kısmını kulübe bırakarak Fransız devine 100 milyon euro'luk tasarruf sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mbappe'den 100 milyon euro'luk feragat
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05 Eylül 2023 16:04
Paris Saint-Germain'deki geleceği yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe'den Fransız devine büyük jest geldi. 

Fransız basınında yer alan habere göre; Kylian Mbappe, PSG'de alacağı olan bonusların bir kısmını Fransız ekibine bıraktı. 

Paris Saint-Germain'in bu sayede kulüp kasasında 100 milyon euro'luk bir tasarruf elde ettiği belirtildi. 

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK 

Haberde; Mbappe'nin bu jestine rağmen PSG ile sözleşme yenilemeyi düşünmediği ve 2024 yazında yeni bir takıma imza atmayı hedeflediği ifade edildi. 

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ 

Adı sık sık Real Madrid ile anıldığı dönemde takımla antrenmanlara çıkmayan daha sonrasında 13 Ağustos'ta takıma dönen Mbappe, çıktığı karşılaşmalarda durdurulamadı. Fransız yıldız çıktığı 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

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