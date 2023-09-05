Mbappe'den 100 milyon euro'luk feragat

Paris Saint-Germain'deki geleceği yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe'den Fransız devine büyük jest geldi.



Fransız basınında yer alan habere göre; Kylian Mbappe, PSG'de alacağı olan bonusların bir kısmını Fransız ekibine bıraktı.



Paris Saint-Germain'in bu sayede kulüp kasasında 100 milyon euro'luk bir tasarruf elde ettiği belirtildi.



SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK



Haberde; Mbappe'nin bu jestine rağmen PSG ile sözleşme yenilemeyi düşünmediği ve 2024 yazında yeni bir takıma imza atmayı hedeflediği ifade edildi.



BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ



Adı sık sık Real Madrid ile anıldığı dönemde takımla antrenmanlara çıkmayan daha sonrasında 13 Ağustos'ta takıma dönen Mbappe, çıktığı karşılaşmalarda durdurulamadı. Fransız yıldız çıktığı 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.



