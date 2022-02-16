Mbappe: "Bernabeu'da da göstereceğim"

Kylian Mbappe, Real Madrid'i devirdiği karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mbappe: 'Bernabeu'da da göstereceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 10:24
Real Madrid ağlarına gönderdiği golle takımına Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında galibiyeti getiren Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce Real Madrid'e transfer olacağı için bu karşılaşmada nasıl oynayacağı merak edilen Mbappe, "Ben hala PSG'nin oyuncusuyum. Çok şeyler konuşuluyor. Sonuna kadar mücadele edeceğimi söylemiştim ve bunu gösterdim. Şimdi Bernabeu'da da göstermem lazım" diyerek gerekli mesajı verdi.

23 yaşındaki yıldız geleceği konusunda henüz karar vermediğini belirterek PSG'de kalsa da mutlu olmaya devam edeceğini belirtti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.