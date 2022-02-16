Mbappe: 'Bernabeu'da da göstereceğim'

Real Madrid ağlarına gönderdiği golle takımına Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında galibiyeti getiren Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçtan önce Real Madrid'e transfer olacağı için bu karşılaşmada nasıl oynayacağı merak edilen Mbappe, "Ben hala PSG'nin oyuncusuyum. Çok şeyler konuşuluyor. Sonuna kadar mücadele edeceğimi söylemiştim ve bunu gösterdim. Şimdi Bernabeu'da da göstermem lazım" diyerek gerekli mesajı verdi.



23 yaşındaki yıldız geleceği konusunda henüz karar vermediğini belirterek PSG'de kalsa da mutlu olmaya devam edeceğini belirtti.





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