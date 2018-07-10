Mbappe: ''Ballon d'Or değil, Dünya Kupası''

Fransız genç yıldız Kylian Mbappe, Belçika'yı yendikleri maçın ardından ilginç ifadeler kullandı.

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Belçika'yı yenip Dünya Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Kylian Mbappe, bu başarıyı hayal bile etmekte zorlandığını söylerken amacının kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

İşte Kylian Mbappe'nin maç sonundaki değerlendirmeleri...

''Bu final büyük bir hayaldi, hayatımın hayaliydi. En büyük hayallerimde bile bunu düşünmemiştim. Amacım takıma yardımcı olmak, en önemlisi bu. Ballon d'Or umrumda değil, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum.''



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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