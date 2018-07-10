Mbappe: ''Ballon d'Or değil, Dünya Kupası''

Fransa'nın yıldız oyuncusu, Belçika'yı yenip Dünya Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.Kylian Mbappe, bu başarıyı hayal bile etmekte zorlandığını söylerken amacının kupayı kazanmak olduğunu söyledi.''Bu final büyük bir hayaldi, hayatımın hayaliydi. En büyük hayallerimde bile bunu düşünmemiştim. Amacım takıma yardımcı olmak, en önemlisi bu. Ballon d'Or umrumda değil, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum.''