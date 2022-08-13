Transferde uzun süre İspanyol devi Real Madrid ile anılmasına rağmen kariyerine Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'de devam eden Kylian Mbappe, kendisiyle yapılan röportajda Ballon d'Or için en iyi 3 adayını açıkladı.



MBAPPE, 3 ADAYINI AÇIKLADI



23 yaşındaki Fransız yıldız, futbolda en prestijli bireysel ödül için, "İlk üçüm mü? Benzema, ben ve Mane" ifadesini kullandı. Mbappe, Karim Benzema için de övgü dolu sözler söyledi.



BENZEMA İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER



Yıldız golcü, "Bu yıl Benzema için bir başarı yılı diyebilirim. 34 yaşında ama hayatının sezonunu yaşadı. Şampiyonlar Ligi kazandı ve çoğu zaman bu da belirleyici olabiliyor. Karim Benzema'nın yerinde olsaydım ve bu ödülü kazanamazsam Ballon d'Or'u sonsuza kadar düşünmeyi bırakırdım (gülerek)" ifadesini kullandı.



MESSI YOK, RONALDO REKOR GELİŞTİRDİ



France Football, bu yılki Ballon d'Or için 30 kişilik kısa listesini açıklamıştı. Listede Christopher Nkunku, Kylian Mbappé, Mike Maignan ve Karim Benzema gibi 4 Fransız futbolcu yer alıyor. Öte yandan Lionel Messi 2005'ten bu yana ilk kez listede yer almazken; Ronaldo ise üst üste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi.





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