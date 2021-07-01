'Mbappe ayrılık isteğini PSG'ye iletti'

Fransız basınına yansıyan haberlere göre Kylian Mbappe'nin sözleşmesi bittiğinde kulüpten bedelsiz ayrılacağı iddia edildi.



L'Equipe'in okuyucularına aktardığı haberlere göre Kylian Mbappe'nin bazı PSG'li yöneticilere 2022 yazında bitecek sözleşmesini tamamladıktan sonra kulüpten ayrılacağını söyledi. Haberlere göre Mbappe'nin önümüzdeki sezon PSG'deki son yılı olacağı belirtilirken Fransız kulübünün ikna turlarının başladığı aktarıldı.



Uzun süredir peşinde olduğu bilinen Real Madrid'in bu sezon başlamadan da PSG'ye Mbappe'nin durumunu sorduğu ancak Fransız kulübünün oyuncunun satılık olmadığı cevabını verdiği L'Equipe'in haberinde yer aldı.



Geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 42 gol 11 asistle oynayarak parmak ısırtan bir performans gösteren Kylian Mbappe için Avrupa Şampiyonu tam bir kabus oldu.



22 yaşındaki Kylian Mbappe, Monaco altyapısından yetişmiş ve 2018 yılında 180 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olarak sansasyon yaratmıştı.



