Mbamba ve Abdülkerim Denizlispor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nden Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı, Atiker Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı da bir yıllığına kiraladı.Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun yarın Denizlispor'un Afyonkarahisar'daki kampına katılacağı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, transfer komitesinin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Takımımız yeni sezonda daha güçlü hale gelecek. Artık şampiyon olacak bir takımı taraftarın karşısına çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.