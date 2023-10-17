Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 15:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 15:30

MB faiz kararı ne zaman? 2023 Ekim TCMB faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, altın, döviz ve borsa yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltmişti. Şimdi gözler bankanın alacağı ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

MB faiz kararı ne zaman? 2023 Ekim TCMB faiz beklentisi
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2023 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu ekim ayıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz eylül ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında dördüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak 30'a yükseltmişti. Peş peşe dördüncü kez faiz artışına giden Merkez Bankası'nın ekim ayında vereceği faiz kararı ise piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar. 
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

YÜZDE 25'TEN 30'A ÇIKTI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

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