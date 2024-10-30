Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, NBA'de yürürlüğe girmesi hayalini kurduğu kural değişikliklerinden birinin "kavgaları geri getirmek" olduğunu söyledi.



Mazzulla, Boston'daki 98.5 The Sports Hub radyosunda yer aldığı bir röportajda, kavgaları geri getirmenin hayalindeki kural değişikliklerinden biri olduğunu belirtti:



"Bence artık kavga edemiyor oluşumuz, eğlence açısından insanlardan alıkoyduğumuz en büyük şey. Keşke kavgalar geri gelse. Kimse ligden eğlence faktörünün uzaklaştırılması hakkında konuşmuyor. Küçük bir arbededen daha eğlenceli ne olabilir?"



Mazzulla ayrıca NBA'in belirli durumlarda beşe-dört avantajının bir biçiminin uygulanmasını istediğini düşüncelerine ekledi:



"Basketbol, 'power play' (Editör Notu: Genellikle rakip takımın bir kural ihlali nedeniyle bir takımın sayısal üstünlüğe sahip olduğu bir oyun periyodunu tanımlamak için kullanılan bir spor terimidir.) olmayan sporlardan biri. Sanırım futbola mavi kart getirmişlerdi, bir adam 10 dakika ayrılıp takımını 10'a 9 bırakıyordu. Bu bizde de olmalı.



Çünkü diyelim ki bir teknik faul aldınız veya normal faul aldınız, tek şut hakkınız olur ama bu aslında ödüllendirme olmaz, çünkü şutu kaçırırsanız, o faul için ödül almamış olursunuz. Böyle durumlarda beş saniye veya üç pas süresince beşe-dört oynamanız gerektiği bir 'power play' kuralı olmalı."



Celtics koçunun arzusuna rağmen, NBA'in şu anki döneminde oyuncular arasında çok fazla arkadaşlık içermesinin, kavgaların dönüşünü oldukça zorlaştıracağı düşünülüyor.



