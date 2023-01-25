Mazota zam var mı? 25 ocak (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Benzine zam var mı? 25 ocak 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.Geçtiğimiz hafta sonu zamlanan motorinin litresi 23,20 TL'ye yükseldi. Bu gece Motorine 83 kuruş zam gelmesi bekleniyor.Bugün Brent petrol 88 dolar, ham petrol ise 81 dolar seyrinden alıcı buluyor. Akaryakıt fiyatlarına benzin grubuna gelen zam dışında bir zam haberi bulunmuyor.Brent petrol, 25 Ocak Çarşamba sabahı 87,24 dolardan alıcı buluyor.Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 88,19 dolardı.Benzinin litre fiyatı 20,41 TLMotorinin litre fiyatı 23,16 TLLPG litre fiyatı 10,57 TLBenzinin litre fiyatı 20,40 TLMotorinin litre fiyatı 23,15 TLLPG litre fiyatı 10,83 TLBenzinin litre fiyatı 20,61 TLMotorinin litre fiyatı ise 23,42 TLLPG litre fiyatı 10,83 TLBenzinin litre fiyatı 20,57 TLMotorinin litre fiyatı 23,5 TLLPG litre fiyatı 10,58 TLFiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.