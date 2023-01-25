Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 13:03

Mazota zam var mı? 25 ocak (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Benzine, mazota zam var mı? sorusu 25 ocak (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Mazota zam var mı? 25 ocak (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Benzine zam var mı? 25 ocak 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... BENZİNE ZAM VAR MI? 25  OCAK (BU GECE)
Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİNE ZAM VAR MI? 25 OCAK (BU GECE)

Geçtiğimiz hafta sonu zamlanan motorinin litresi 23,20 TL'ye yükseldi. Bu gece Motorine 83 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 OCAK 2022 SALI)

Bugün Brent petrol 88 dolar, ham petrol ise 81 dolar seyrinden alıcı buluyor. Akaryakıt fiyatlarına benzin grubuna gelen zam dışında bir zam haberi bulunmuyor.

Güncel Brent Petrol Fiyatı
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Brent petrol, 25 Ocak Çarşamba sabahı 87,24 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 88,19 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,41 TL


Motorinin litre fiyatı 23,16 TL

LPG litre fiyatı 10,57 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,40 TL

Motorinin litre fiyatı 23,15 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 20,61 TL

Motorinin litre fiyatı ise 23,42 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL 

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 20,57 TL

Motorinin litre fiyatı 23,5 TL

LPG litre fiyatı 10,58 TL

Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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