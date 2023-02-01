Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 10:45

Mazota zam var mı? 1 Şubat (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 1 Şubat (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Mazota zam var mı? 1 Şubat (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 1 şubat 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... BENZİNE ZAM VAR MI? 1 ŞUBAT (BU GECE)
25 Ocak 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 25 kuruşluk zam gelmişti. Son olarak 27 Ocak 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60 kuruş indirim geldi.

MAZOTA ZAM VAR MI? 1 ŞUBAT (BU GECE)

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 2 Şubat 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,45 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Benzin litre fiyatı 21,14 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,72 TL


Benzin litre fiyatı 21,37 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,76 TL

Benzin litre fiyatı 21,28 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

 

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