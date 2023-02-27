Mazot ve gübre desteği nakit mi ödenecek? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden çiftçiler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamayla birlikte ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin bugün (24 Şubat) itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.Kirişci ayrıca, "Mazot ve gübre desteği afet bölgesi ilan edilen 11 ilde nakit olarak, diğer illerde ise ayni olarak mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacaktır" dedi.Öte yandan Kirişci, 12 milyar 508 milyon 956 bin 845 TL mazot ve gübre, 119 milyon 344 bin 310 TL su ürünleri, 127 milyon 6 bin 325 TL buzağı, 57 milyon 952 bin TL sürü büyütme ve yenileme, 22 milyon 835 bin TL besilik erkek sığır, 733 milyon 574 bin 582 TL yem bitkileri üretim, 191 milyon 991 bin 600 TL anaç koyun ve keçi, 36 milyon 615 bin 320 TL arıcılık, 33 milyon 474 bin 883 TL çiğ süt, 3 milyon 937 bin TL hastalıktan ari işletme ve 318 bin 850 TL hayvan gen kaynaklarını koruma desteği ödendiğini duyurdu.Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulaması yapabilir.